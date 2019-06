Reajuste de pedágio na MG-050 já está valendo

O preço do pedágio nas praças da rodovia MG-050 com o seu reajuste, passou a valer nesta quinta-feira (13). A rodovia que liga o Sul de Minas ao Centro-Oeste do estado conta com seis praças de pedágio. O aumento é de aproximadamente 5%. Para os carros de passeio o valor passa a ser de R$ 6,20, já automóvel ou caminhonete com semirreboque o novo valor é de R$ 18,60.

Os postos de pedágio estão localizados em trechos de São Sebastião do Paraíso, Passos, Capitólio, Formiga, São Sebastião do Oeste e Itaúna.

De acordo com a concessionária AB Nascentes das Gerais, que administra a rodovia, o reajuste é anual e está previsto no contrato de concessão. O preço tem como base o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). O reajuste é sempre realizado no dia 13 de junho.

Confira os novos valores na tabela abaixo: