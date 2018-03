Rapaz pede comida e furta celular de médica no Centro de Três Pontas

Um rapaz de 22 anos, se aproveitou da boa vontade de uma médica e furtou o seu telefone celular na tarde desta segunda-feira (26), no Centro de Três Pontas.

A vítima de 43 anos saia de uma padaria na Rua Marechal Deodoro, e quando se aproximava do seu carro que estava estacionado na rua, foi abordada por Lucas Correa Batista da Silva. O rapaz disse para a vítima que estava com fome. Ela então resolveu ajudá-lo. Voltou até a padaria para comprar um lanche e acabou deixando seu veículo destrancado. Lucas aproveitou para pegar um Iphone que estava dentro do veículo e fugiu em direção a Praça Cônego Vitor.

A Polícia Militar foi chamada, verificou as imagens do sistema de segurança e identificou o suspeito, já conhecido no meio policial por este tipo de crime.

Algumas horas depois de rastreamento, a PM encontrou Lucas Corrêa no Centro, que foi reconhecido pela médica, preso em flagrante e encaminhado a Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia Civil de Varginha. Ele não disse onde estava o celular.

