Um rapaz foi preso por importunação sexual na última terça-feira (18), em Alfenas.

De acordo com as primeiras informações, uma jovem passava pela Avenida São José, quando se deparou com o autor se masturbando e indo em sua direção. Populares que passavam pelo local, viram a ação e conterão o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi preso e levado para a delegacia.

Redação CSul – Alisson Marques