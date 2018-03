Queda de ponte: deputada Dâmina pede urgência a Ministério dos Transportes e DNIT

A queda de uma ponte na rodovia que faz ligação entre cidades de Lavras (MG) e São João Del Rei (MG), está trazendo muitos transtornos para quem trafega pela região. O trecho no Km 300, da BR-265, próximo ao trevo da cidade de Nazareno, continua interditado e os motoristas estão sendo orientados a fazerem desvios que chegam à mais de 70 quilômetros. A ponte ficou totalmente destruída devido as fortes chuvas dos últimos dias no sul de Minas Gerais.

Na tentativa de solucionar o problema a deputada federal Dâmina Pereira solicitou ao Ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e ao diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), Valter Casimiro, urgência na reconstrução da ponte.

“Como é de conhecimento de todos, essa estrada é a principal artéria de comunicação entre as BR- 381 e BR-040, além de viabilizar o escoamento de produção das principais indústrias cimenteiras do estado de Minas Gerais. A via também permite o fluxo intenso de alunos da região entre a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a de São João del-Rei (UFSJ), precisamos dar segurança aos motoristas e passageiros que transitam por este local, antes que a situação se torne mais grave,” explicou a parlamentar.

BR 265

A deputada já vem buscando melhorias para a BR-265. O pedido mais recente foi feito ao presidente da República, Michel Temer, em 2017, quando Dâmina solicitou a conclusão da 3ª faixa da BR no sentido Lavras a São João Del Rei que liga a BR-381 a BR-040.

Em 2016, a parlamentar esteve com o engenheiro e superintendente substituto, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) Danilo Rezende, em Belo Horizonte (MG), para pedir alternativas que viabilizassem uma maior segurança para quem mora e trafega ao longo da rodovia.

Além disso, a deputada já havia apresentado junto à Comissão Mista de Orçamento à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) uma emenda de bancada pedindo a adequação do trecho rodoviário da BR 265/MG, que liga os municípios mineiros de Lavras e São João Del Rei.

Dâmina ressalta que este é um trabalho que é preciso ser feito em parceria com outros parlamentares e prefeitos. “Os recursos nós sabemos que são limitados, não podemos esperar mais, devemos nos unir em prol de um benefício para nossa população.” A parlamentar espera se reunir em breve com políticos da região e entidades para buscar em conjunto uma solução para a situação da BR 265.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução