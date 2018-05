Quadra inaugurada recentemente é alvo de vandalismo em Carmo de Minas

Um ato de vandalismo acabou danificando uma quadra poliesportiva recentemente inaugurada no bairro Monte Verde, situado na parte alta da cidade de Carmo de Minas-MG, causando indignação aos moradores da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar a ação dos vândalos foi descoberta na manhã da última quarta-feira (09/05), quando a PM foi acionada por um empresário que presta serviços para a prefeitura do município. O mesmo relatou que pela manhã encontrou duas telas do alambrado arrancadas, além da mangueira que de fornecimento de água da quadra cortada. O empresário disse ainda que parte da grama plantada no local também foi arrancada.

A Polícia ainda não tem suspeitos dos autores do vandalismo e pede que os moradores ajudem na segurança do bairro discando para 190 se tiverem qualquer informação sobre os autores ou perceberem qualquer ação suspeita nas imediações.

Cores da quadra são homenagem a time de futebol

Inaugurada quatro dias antes da ação dos vândalos, com a presença do Deputado Silas Brasileiro e autoridades locais, a quadra poliesportiva Henrique J. de Moraes faz uma homenagem ao esportista e ao time do Ubiratan, conhecido também como “Fantasma amarelo” que no passado foi motivo de muitas alegrias no esporte carmense. Isso é representado na belíssima pintura da quadra destacada nas cores amarelo e azul, que eram as cores que representavam o time.

Fonte: Opopularnet / Foto: Reprodução