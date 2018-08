Projeto Ver Mais: Exames oftalmológicos são realizados em Seritinga e Carvalhos

As Unidades Básicas de Saúde de Seritinga e Carvalhos receberam o projeto ‘Ver Mais’ nos dias 29 e 30 de julho, que atendeu 280 seritinguenses e 300 carvalhenses. O projeto visa o combate a cegueira com atendimento de qualidade a custo zero a população.

Os moradores das duas cidades que foram atendidos, tiveram a oportunidade para cuidar da saúde visual, gratuitamente. Os casos mais específicos como problemas com catarata, pterígio foram encaminhados a Fundação Hilton Rocha, de Belo Horizonte, e não agrega nada ao município.

Na idade entre 35 a 60 anos podem surgir o início do glaucoma, catarata, pterígio, miopia, presbiopia, entre outras doenças degenerativas. Esses casos colocam em risco homens e mulheres dificultando sua visão.

A carvalhense Thais Mara Ladeira Costa, de 24 anos, esteve no projeto junto com sua filha Letícya, de 4 anos, para realizar os exames. “Vim pela minha menina que sente muita ardência nos olhos, e como ela está em fase escolar tenho que cuidar da sua saúde ocular. Espero que não seja nada sério”, evidenciou.

Já o senhor Francisco de Assis Vieira, 55 anos, fez pela primeira vez a realização do exame oftalmológico. “O pessoal do PSF nos evidenciou essa oportunidade e devido a sentir algumas dificuldades na visão resolvi vir e fazer os exames”, citou Francisco.

Segundo o coordenador do projeto Ver Mais, Carlos Leles, são realizados exames de fundoscopia, retinoscopia, pressão ocular, controle de glaucoma, entre outras exames. Quando evidenciado a necessidade de um controle mais específico, os pacientes são encaminhados, sem custo ao município, a Fundação Hilton Rocha, em Belo Horizonte.

“É bom para a população, principalmente a área de oftalmologia que é carente em muitos municípios, não somente da região”, revelou o coordenador. “Na região estamos há três meses, mas no norte de Minas já atendemos todos os municípios. Como coordenador, já atendi cerca de 125 cidades”, cita Carlos Leles que ainda revela que a previsão de retorno é anual, de acordo com a demanda dos municípios.

Projeto Ver Mais

O Ver Mais é um projeto criado e desenvolvido em parceria com médicos e residentes em oftalmologia, de um dos maiores centros de oftalmológicos do Brasil, a fundação Hilton Rocha, de Belo Horizonte, com o objetivo de oferecer atendimento de qualidade a toda população que necessite de assistência na área de saúde visual. Cada paciente pode realizar exames oftalmológicos de qualidade e receber orientações de cada procedimento.

Redação CSul – Iago Almeida – Fonte: Jornal Panorama / Fotos: Jornal Panorama