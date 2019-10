Projeto de teatro e cinema gratuitos chega em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Conexão Sustentável Alcoa forma plateias e leva ao público informações sobre preservação ambiental

Poços de Caldas será o ponto de partida de um projeto itinerante que vai levar teatro, cinema e muita diversão a seis cidades de quatro estados nos próximos meses. O Conexão Sustentável Alcoa fica em Minas Gerais de 14 a 18 de outubro e depois visita os estados de São Paulo (Divinolândia), do Maranhão (São Luís) e do Pará (Santarém, Juruti e Óbidos). A programação segue até o dia 6 de dezembro.

As apresentações teatrais e sessões de cinema ocorrem em uma estrutura com capacidade para 30 pessoas, rampa de acesso e espaço para cadeirantes. A sala é climatizada e tem estrutura de som e luz especiais para garantir que o público aproveite ao máximo cada espetáculo.

As peças ficarão à cargo da companhia Trip Teatro. Em “Quiz Intergalático” dois palhaços-cientistas pretendem fazer uma viagem ao espaço. Antes, porém, terão de entender como funciona o planeta Terra, o que vai levá-los a descobertas sobre a importância da preservação do meio ambiente. O público, formado principalmente por crianças, “viaja” e aprende junto com os personagens.

“Com o Projeto Conexão Sustentável, buscamos nos conectar com as comunidades locais. Demonstramos que conceitos de sustentabilidade e inovação andam juntos, gerando valor”, diz a Diretora de Relações Governamentais e Comunicação da Alcoa, Michelle Shayo.

Essa é a segunda etapa do Conexão Sustentável Alcoa em 2019. Nos últimos meses uma outra estrutura – o Palco Móvel – percorreu milhares de quilômetros por estradas do Sudeste, Nordeste e Norte do País e promoveu 96 sessões de teatro. “Projetos com esse perfil, que levam cultura até perto das pessoas, são importantes porque ajudam a formar plateias e ao mesmo tempo conscientizam o público”, diz Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura.

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Conexão Sustentável Alcoa é realizado pelo Ministério da Cidadania e Magma Cultura. O projeto tem patrocínio da Alcoa e apoio das prefeituras municipais.

Sobre a Alcoa

Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna, há 130 anos. Desde o desenvolvimento da indústria do alumínio, e ao longo da nossa história, nossos talentosos Alcoanos e Alcoanas seguiram adiante com inovações e melhores práticas que resultaram em eficiência, segurança, sustentabilidade e comunidades mais fortes onde quer que operemos. A Companhia segue impulsionada pelos seus valores “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência” e “Cuidar das Pessoas”. No Brasil, a Alcoapossui três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além de participação acionária na Mineração Rio do Norte (MRN) e em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Saiba mais sobre a Alcoa acessandowww.alcoa.com.br.

Sobre a Magma

A Magma Cultura atua desde 2008 com projetos que disseminam cultura, educação, entretenimento e cidadania por cidades de todos os estados das 5 regiões do Brasil, apresentando peças teatrais e exibindo conteúdos audiovisuais em unidades móveis, produzidas para funcionar como teatro e cinema sobre rodas. Os projetos realizados pelaMagma Cultura estão em consonância com 9 dos 17 ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, iniciativa que visa mobilizar os países e a população geral em busca de novos caminhos para melhorar avida das pessoas em todo planeta. Em 11 anos de estrada, mais de um milhão de pessoas foram beneficiadas pelas atividades promovidas pela Magma e seus patrocinadores.

Programação

POÇOS DE CALDAS/MG

14 a 18 de outubro

Centro de Eventos Tatersal

Av. Alcoa, 2300 – Jardim Paraíso

DIVINOLÂNDIA/SP

21 a 23/10 EMEB José Alvares Canha – Bairro Três Barras

24 e 25/10 – EMEB José Pereira da Silva – Bairro Ribeirão de Santo Antonio

SÃO LUIS/MA

29/10 a 02 de novembro

Em frente a UEB Luzenir Mata Roma

Av. Tancredo Neves, 26 – Vila Nova República

SANTARÉM/PA

06/11 – E.M. Eilah Gentil – R. do Rosário, s/n – B. Santarenzinho

07/11 – E.M. Princesa Isabel – Av. Tancredo Neves, s/n – B. Nova República

08/11 – Fluminense Atlético Clube – Av. Presidente Vargas, 1817 – B. Santa Clara

09/11 – E.M. César Simões Ramalheiros – R. Henrique Saraiva, s/n – B. Área Verde

JURUTI/PA

Comunidades:

11/11 – Tabatinga

12/11 – Igarapé Açu

13/11 – Café Torrado

14/11 – São Pedro

15/11 – São Benedito

18/11 – Boa Esperança

19/11 – Jabuti

20/11 – Urucurana

21/11 – Terra Preta do Salé

25 A 29/11 – Tribódromo

ÓBIDOS/PA

02 a 06/12 – Praça da Cultura Palácio José Verissímo

Fonte: Assessoria de Imprensa / Alcoa / Fotos: Divulgação