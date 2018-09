Projeto de Engenharia Pública atenderá gratuitamente famílias de baixa renda de lavras

O Departamento de Engenharia (DEG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA) está disponibilizando atendimento gratuito para famílias de baixa renda que possuem lote legalizado na cidade de Lavras. A iniciativa faz parte da disciplina Projeto em Engenharia Civil, coordenada e orientada pela professora Andréa Corrêa.

O objetivo é desenvolver o projeto civil de residência unifamiliar, que será apresentado nos moldes legais da Prefeitura de Lavras, em condições de análise para aprovação.

Os interessados devem entrar em contato com a professora Andréa para realizar a inscrição. É necessário agendar horário pelo telefone (35) 3829-4655 ou pelo e-mail andrea.rcorrea@deg.ufla.br . Os contemplados serão selecionados a partir de entrevista e cadastro.Para identificar os candidatos que serão beneficiados com a ação, serão adotados os seguintes critérios:

– menor renda familiar (critério prioritário);

– possuir lote legalizado na cidade (é necessário levar os documentos comprobatórios para inscrição);

– ter o compromisso de executar a limpeza do lote para inspeção local, que será feita pelos alunos antes do início do projeto.

– ter disponibilidade para reunir-se com os alunos nas etapas de desenvolvimento do projeto: programa de necessidades; estudo preliminar; anteprojeto; projeto executivo e detalhamento.

O projeto não se estende aos casos de reforma e acréscimos em edificações já existentes. Os projetos civis a serem desenvolvidos a partir da iniciativa serão finalizados e entregues em março de 2019.

Após o agendamento, o local de atendimento aos candidatos será a sala 26 do Complexo das Engenharias (ABI), localizado na Avenida Sul do campus da UFLA. Os horários para essa finalidade são segunda, terça e quarta-feira, das 16h às 18h, e sexta-feira, das 10h às 12h.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução