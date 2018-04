Projeto da UFLA faz estudantes terem acesso à cadeia produtiva do café

A cafeteria escola (CafEsal) da Universidade Federal de Lavras (UFLA) vinculada à Agência de Inovação do Café (InovaCafé), divulgou novo processo seletivo destinado à Vivência Profissional. As inscrições para participação vão entre os dias 13 a 29/4.

A oportunidade contempla todos os processos relacionados à rotina de uma cafeteria, desde a preparação de cafés e bebidas derivadas até os processos de gestão. A iniciativa está aberta à participação de interessados acima de 18 anos e que tenham vínculo com a Universidade, como estudantes de qualquer grau acadêmico, professores e servidores.

O período de vivência acontece ao longo de oito semanas (07/05 a 29/06) e exige um mínimo de oito horas semanais de atividade. Ao final, o participante recebe certificação.

Preparar o terreiro, plantar, analisar o desenvolvimento, colher, torrar e servir o café na xícara ao consumidor final são alguns dos processos que os alunos participam na instituição.

Criado em 2016 pela InovaCafé, são colhidas, em média, 200 sacas por ano em 15 hectares de plantação entre maio e julho. Porém os meses antecedentes são de muito trabalho para alunos que fazem estudos, adubação e controle de pragas para que, em julho, o produto seja de qualidade.

Os interessados devem enviar um e-mail para cafesalcafeteria@gmail.com, contendo Termo de Compromisso, resumo do currículo, disponibilidade de horários e resposta à pergunta: “O que você espera vivenciar na Cafeteria Escola CafEsal?”.

Sobre a CafEsal

A Cafeteria Escola da UFLA foi aberta em 2016 com a proposta de educar, conscientizar e promover conhecimento sobre cafés de qualidade. Está localizada no Centro de Convivência e conta com equipe multidisciplinar formada por estudantes voluntários e bolsistas.