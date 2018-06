Projeto “Copa do Mundo” leva alunos à Casa Pelé, em Três Corações

Alunos do 3º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Zilah Rezende Pinto, estiveram no dia 26 de junho na Casa Pelé, local onde nasceu o tricordiano Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, considerado pela crítica esportiva mundial como inventor do futebol moderno.

A visita fez parte de um projeto desenvolvido pela escola municipal, que aborda a atual Copa do Mundo de Futebol, e para isso nada melhor do que conhecer a história de nosso famoso conterrâneo.

Acompanhados pelas Professoras Cristiane Aparecida Souza e Cleliane Aparecida de Souza Auad, os 26 jovens conheceram detalhes sobre a vida de Pelé, sendo orientados pelas funcionárias da casa.

Desde sua inauguração, a Casa Pelé já recebeu a visita de turistas de 45 países da América, Europa, Ásia e África. Segundo informações, desde o inicio do ano passado até agora, 6 mil pessoas já estiveram no local, dados que confirmam a importância desse espaço em nosso mapa turístico.

A Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura convida todos os grupos e instituições da cidade a conhecerem a Casa da Cultura Godofredo Rangel e Casa Pelé, dois importantes pontos turísticos da cidade, bastando para isso, que os interessados agendem suas visitas pelo telefone 3691-1041.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Fotos: José Prado Neto/SELTC