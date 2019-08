Projeto Amiga Recicla repassa mais de cinco mil peças a entidade assistencial de Juruaia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em pouco mais de um ano de criação, o Projeto Socioambiental Amiga Recicla só tem o que comemorar. De maio de 2018 a meados de agosto deste ano, cerca de cinco mil peças já foram arrecadadas entre clientes e amigos da Ouseuse e repassadas a entidades assistenciais. A última remessa, com mais de mil peças, entre calcinhas e sutiãs, foi entregue esta semana ao Projeto Sertão, de Juruaia.

Rosana Marques, diretora executiva da Ouseuse, explica que o Amiga Recicla é mais do que a doação de roupas íntimas usadas. “Além de repassar calcinhas e sutiãs a famílias carentes, enviamos junto com as peças nosso carinho, respeito e solidariedade a mulheres que estão passando por uma fase difícil em suas vidas. O projeto também ajuda o meio ambiente, pois toneladas de tecidos deixam de ir para o lixo. Dessa forma, o Amiga Recicla é uma via de mão dupla ao ajudar pessoas carentes e o meio ambiente ao mesmo tempo”.

Como funciona?

A Ouseuse recolhe peças íntimas usadas por meio de doação de clientes, amigos e parceiros. Posteriormente, faz a higienização adequada das peças, deixando-as em perfeitas condições de serem usadas com segurança por outras mulheres. Depois de higienizadas, as peças são doadas a entidades assistenciais, como o Projeto Sertão.

Como doar?

Para quem quiser ajudar, as peças íntimas usadas podem ser doadas em Juruaia diretamente nas lojas da Ouseuse, Ouseuse for Men e Ouseuse Outlet. Fora de Juruaia, as peças podem ser doadas nas lojas licenciadas da marca em Campo Mourão, Humaitá, Promissão e Varginha. Caso não seja possível a doação por meio de uma das lojas físicas, basta enviar as peças para o endereço Rua Ana Vitória, 283, Centro, Juruaia, MG, Cep. 37805-000.