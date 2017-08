Produtores usam carrinhos de mão para transportar produtos após queda de ponte

rodutores do Sul de Minas estão sofrendo para escoar a produção depois que a ponte que liga Turvolândia, a São Gonçalo do Sapucaí, foi interditada. Parte dela caiu em maio depois que um caminhão carregado de milho tentou atravessá-la. Os produtores agora têm duas opções: fazer uma volta de 40 quilômetros ou fazer passar pela ponte com carrinhos de mão, fazendo várias viagens.

Até o transporte da ração para alimentar o gado tem sido feito no carrinho de mão. Essa é a nova função do “Seo Tião”, funcionário de uma fazenda de Turvolândia. Com a ponte quebrada, ele tem que fazer a baldeação três vezes por semana.

“Atrasa (o serviço). O serviço de uma hora você tem que fazer em três horas de serviço. A gente fica a bem dizer parado, se a ponte tivesse normal, tranquila, rapidinho a gente fazia, voltava, assim não tem como fazer”, diz o trabalhador rural Sebastião Francisco.

Os sacos de ração seguem para o trator que espera do outro lado para continuar o transporte até a fazenda de Ciro. O produtor rural tem duas fazendas que estão separadas pela ponte. Ele até já transferiu parte do gado para outra propriedade por causa do problema com o acesso.

“Eu levei por Careaçu, 70 Km para ir, 70 Km para voltar, oito viagens”, disse o produtor Ciro Vilela Siqueira.

No local onde a ponte quebrou os moradores improvisaram até uma escada. Muitos se arriscam para cortar caminho. “Não pode cair, se cair, vai machucar”, disse o aposentado José Marcelo Ricardo. Produtores de leite também tiveram que mudar a rota para o escoamento da produção. “Eu tenho que andar esses 55 quilômetros, sendo que por aqui eu andava 20. Quer dizer, dobrou o custo de caminhões e deslocamento para suprir a fazenda, toda a necessidade”, disse o presidente da cooperativa de São Gonçalo do Sapucaí, Eduardo Meireles. Segundo produtores, os custos para transportar o leite, o café e os grãos quase dobraram sem a ponte. “É complicado porque antes eu andava 5 Km, agora eu tenho que andar 40. Ficou complicado demais”, disse o produtor rural Murilo Pereira Coelho. O prefeito de São Gonçalo do Sapucaí diz que tenta uma solução para o problema junto com o governo do Estado. Ele apresentou um laudo feito pelo DER que aponta o valor de R$ 8,5 milhões para a construção de uma nova ponte. “Falei que se me dessem autorização, dentro de 30 dias eu deixava passando carros de passeio, mas não é isso que tem que fazer. A promotora falou que não pode fazer isso porque a ponte foi tombada e não pode ir por esse lado. Então nós estamos aguardando para ver o que o Estado fala, o que eles vão fazer, o que eles vão ajudar, pra gente poder funcionar”, disse o prefeito de São Gonçalo do Sapucaí, Elói Radin. Fonte: G1 Sul de Minas