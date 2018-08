Produtores rurais do Sul de Minas participam de missão técnica para a Agroleite 2018

Integrantes do projeto Educampo Leite de Itanhandu e Lavras conheceram as novidades do setor

Na última semana, produtores rurais do Sul de Minas participaram, a convite do Sebrae Minas, de uma missão técnica para a Agroleite 2018 – um dos eventos mais completos da cadeira leiteira do país – realizado na Cidade do Leite, em Castro (PR). Voltada para os produtores que estão inseridos no projeto Educampo Leite de Itanhandu e Lavras, a iniciativa foi uma parceria com o Laticínios Alhambra e Itambé, e permitiu que o grupo, além de visitar a feira agropecuária, fizesse benchmarking em fazendas paranaenses consideradas referência na produção de leite.

As missões técnicas são promovidas para levar um grupo específico de empreendedores organizados para visitas a eventos de negócios, feiras, empresas ou entidades de outros estados, tendo como meta a busca por novos conhecimentos e parcerias, a aquisição de máquinas e equipamentos ou a venda de produtos. Sua proposta é apresentar novos conceitos, tendências, possibilidades e experiências para toda um setor. Na Agroleite, os produtores tiveram a oportunidade de adquirir novos conhecimentos sobre produtos, processos e tecnologias do setor leiteiro. “A minha última ida à Agroleite foi há quatro anos e poder voltar em 2018 foi muito proveitoso, pois o setor agrário muda constantemente e foi uma excelente oportunidade de ver de perto as novidades, além de fazer bons contatos com novos produtores e fornecedores”, avalia o produtor de leite, César Augusto Pinto Costa.

De acordo com a analista do Sebrae Minas, Ticiana Tranqueira Malta Lopes, a missão técnica é uma ação prática em que a instituição organiza uma viagem e leva os participantes para visitas em locais e eventos que proporcionem a eles conhecimento e desenvolvimento. No projeto Educampo Leite várias ações foram realizadas durante o ano, entre elas, a missão técnica. “A atividade é rica, pois promove o benchmarking, o contato com inovações do setor e possibilita o aumento de conhecimento para o desenvolvimento das fazendas. Funciona como uma plataforma eficiente para a geração de negócios e desenvolvimento do setor. O Sebrae Minas acredita no potencial dos produtores de leite da nossa região e avaliamos que a missão técnica auxiliou no fomento de grandes oportunidades e crescimento econômico do agronegócio sulmineiro”, afirma.

Agroleite

A Agroleite é um evento técnico voltado a todas as fases da cadeia do leite, realizado anualmente, no mês de agosto, na cidade de Castro (PR), capital nacional do leite. Por meio de sua programação, objetiva apresentar o potencial de produção de leite da região nos aspectos qualitativo e quantitativo. Durante o evento também são realizados fóruns, seminário internacional e painel em que são discutidos temas como genética, alimentação, qualidade animal e do leite, além de tecnologias voltadas ao setor. Há, ainda, um espaço para agricultura, suinocultura e ovinocultura, importantes setores produtivos da realizadora do evento.

Fonte: Sebrae Minas / Foto: Divulgação Sebrae Minas