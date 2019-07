Produtores de morangos recebem certificados

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), entregou as primeiras certificações do Programa Certifica Minas Frutas a quatro produtores de morango do município de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Principal polo produtor da fruta no estado, com volume estimado em torno de 98 mil toneladas, a região responde por 84% da produção mineira (116 mil toneladas), de acordo com levantamentos da Emater-MG.

A produção de morangos no Sul de Minas é uma atividade que envolve toda a família, passada de pai pra filho há várias gerações. Reinaldo José Pereira, um dos produtores certificados pelo programa, aprendeu com o pai, José Rodolfo, 88 anos, que iniciou os plantios em 1967 e ainda está na atividade. Em meio século de atividade familiar, Reinaldo Pereira testemunhou muitas transformações: em sua propriedade, o plantio no chão foi substituído pelo o modelo suspenso, dentro de estufas; a chegada de novas variedades; a mudança nas embalagens e a redução em torno de 90% do uso de agrotóxicos. “É possível produzir morango sem agrotóxico e, a partir dessa constatação, decidi investir na certificação para agregar valor à minha produção e buscar mercado diferenciado”, afirma.

Além do selo do Certifica Minas Frutas, Reinaldo Pereira já iniciou os procedimentos para obter a certificação SAT destinada aos produtos de origem vegetal Sem Agrotóxico. Os resultados vão aparecendo aos poucos. A safra de 33 toneladas/ano da família Pereira, cujo destino é Juiz de Fora (Zona da Mata) é negociada no ano anterior, com o preço já definido. “A preocupação da gente é com a qualidade, em primeiro lugar, e depois com o volume, porque o preço a gente já fecha antecipadamente para o ano inteiro. Com o selo SAT a gente espera agregar mais valor ainda, um acréscimo em torno de 20%, calcula”.