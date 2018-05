PRF recupera veículo roubado em Angra dos Reis durante fiscalização em Caxambu

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde desta terça-feira (22) na rodovia BR-267, em Caxambu-MG, um veículo que havia sido roubado na cidade de Angra dos Reis-RJ, após uma fiscalização de rotina.

De acordo com a PRF, o automóvel GM Cruze, ano 2012 estava com placas do Rio de Janeiro-RJ, mas chamou a atenção dos policiais, que após uma minuciosa vistoria, encontraram irregularidades que apontavam que o carro era o mesmo com queixa de furto feita em março deste ano em Angra dos Reis, com placas LSV-6782. O motorista do veículo identificado como sendo P.V.D.F de 25 anos, informou a PRF que seguia para a cidade de Volta Redonda-RJ e que desconhecia o fato do veículo ser roubado.

Fonte: O Popular Net / Fotos: PRF