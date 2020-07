Preso suspeito de matar vereador em Munhoz

Pin Compartilhar 0 Compart.

Suspeito foi localizado em Peruíbe-SP, onde estava foragido há mais de dois meses.

Redação CSul/Foto: Divulgação Câmara de Munhoz

Foi preso nesta segunda-feira (27), o suspeito de matar um vereador do município de Munhoz-MG. O crime ocorreu no dia 18 de maio. O suspeito estava foragido na cidade de Peruíbe-SP.

Segundo a Polícia Civil, após diligências realizadas, os investigadores conseguiram apurar que ele estaria escondido na cidade de Peruibe, na Rua Primavera, no bairro de Jardim Taniguá. Ao chegarem no local, os policiais encontram o suspeito no quintal de uma residência. Ele foi comunicado sobre o teor do mandado de prisão e não reagiu ao ser detido.

O crime:

O vereador, Benedito Cândido Brandão Primo, conhecido por ‘Sabá’, foi encontrado morto dentro de um veículo na noite do dia 18 de maio, em Munhoz. Segundo a Polícia Militar, havia uma marca de tiro na cabeça da vítima.

Ainda de acordo com a PM, o vereador tinha como costume encontrar com amigos em um açougue na cidade. Ele teria marcado um encontro com os colegas, no entanto não apareceu. Os amigos então, viram o veículo do vereador estacionado em uma travessa onde ‘Sabá’ era acostumado a parar. Ao chegarem no veículo, foi constatado o ferimento na cabeça.

No momento em que os militares chegaram ao local o homem já estava morto. Câmaras de segurança flagraram o momento em que uma caminhonete estacionou atrás do carro do vereador.

Na época, os policiais suspeitaram do pedreiro pois ele já havia registrado um boletim de ocorrência contra agressão pela vítima.