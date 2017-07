Preso em Pouso Alegre suspeito de usar máquina de choque para assaltar

“Ele assaltou um senhor que estava em um veículo Cadete, levou o carro da vítima e atacou a vítima com uma máquina de choque. Um dia depois, verificamos que teve uma outra vítima que foi assaltada com máquina de choque também. Essa era uma mulher”, diz o delegado Renato Gavião.

A máquina de choque não foi encontrada na casa. O delegado disse ainda que chegou até o suspeito através do carro que ele estaria usando nos crimes.

“Conseguimos êxito em identifica-lo através de testemunhas e através do carro utilizado pelo autor”, explica o delegado. “A princípio ele negou, mas nós temos certeza da sua participação no delito e tudo vai ficar esclarecido no inquérito onde provavelmente ele será indiciado por crime de roubo”.

Fonte: G1 Sul de Minas