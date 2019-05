Presídio de Guaranésia/Guaxupé inaugura anexo com 48 vagas

O imóvel foi construído com orçamento das prefeituras de Guaranésia e Guaxupé, verbas pecuniárias do Judiciário e doações de empresas privadas

Foi inaugurado nesta quarta-feira (29), no Presídio de Guaranésia/Guaxupé, um novo espaço para os presos do regime semiaberto. No anexo, estão seis celas com oito camas em cada uma, sendo 40 delas destinadas aos homens e oito às mulheres.

Para a construção do imóvel, que acrescenta 48 vagas à unidade, foram investidos R$ 220.942,65. A obra foi custeada com fundos pecuniários do Poder Judiciário, por meio das Comarcas de Guaranésia e Guaxupé, além de recursos das prefeituras dos dois municípios e de duas cooperativas exportadoras de café sediadas na região.

O diretor-geral do presídio, Renato Santos de Oliveira, destaca a atuação da juíza Cristiane Vieira Tavares Zampar na liberação de verbas para a construção do anexo. “O anexo vai trazer mais segurança e otimizar as rotinas do presídio”, argumenta o diretor.

A obra começou em abril de 2017 e teve 60% do projeto realizado por uma empreiteira. Posteriormente, houve o aproveitamento da experiência profissional de detentos do Presídio de Guaranésia/Guaxupé nas atividades de alvenaria, pintura, hidráulica e elétrica. A administração das verbas e compra de material ficou sob a responsabilidade do Conselho de Segurança de Guaranésia.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Secretaria de Estado de Administração Prisional / Fotos: Divulgação Ascom/Seap