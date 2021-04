Presídio de Alfenas tem 45 detentos contaminados pela covid-19

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os detentos já foram colocados em quarentena e estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou neste domingo (4), a contaminação de 45 detentos no Presídio de Alfenas por coronavírus. Segundo a prefeitura, após as testagens realizadas no final da tarde, 210 infecções foram identificadas.

De acordo com a Sejusp, todos os detentos já foram colocados em quarentena e estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença. Ainda conforme o órgão, os detentos foram colocados em celas isoladas, que passam por constante desinfecção.

A Sejusp finalizou dizendo que, desde o início da pandemia, várias ações estão sendo realizadas em unidades prisionais de Minas Gerais para prevenir e controlar a disseminação do coronavírus.

*Com informações: G1 Sul de Minas