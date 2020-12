Presidente do CCCMG solicita que autoridades se atentem para curva mal projetada da BR-491, em Três Corações

Trecho é conhecido pelo alto índice de acidentes.

Os constantes acidentes na BR-491, no trecho sentido Três Corações, na saída da pista simples para a pista dupla veem preocupando o presidente do Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais – CCCMG, Archimedes Coli Neto.

Desde quando a obra foi finalizada muitos acidentes acontecem no local. O trecho é perigoso, pois logo após a ponte do Rio Palmela termina a pista simples e começa a pista dupla, já com uma curva acentuada. Muitos motoristas acabam não vendo a curva e passam direto se envolvendo em acidentes, com tombamentos de carretas e caminhões.





“Estou trabalhando junto às autoridades para solucionar o problema dessa curva. Estamos cansados de ver acidentes com caminhões de tudo que é mercadoria. É uma curva completamente fora de especificações técnicas, praticamente uma gambiarra que nos largaram causando prejuízos milionários. E ninguém toma providência! São 200 metros a ser arrumado em caráter de urgência. Estou acionando todos deputados para que intervenha junto ao governo do Estado o reparo imediato da curva. Vamos acionar o que for de direito para este conserto ser realizado de imediato”, diz Archimedes.

O presidente do CCCMG lamenta o descaso das autoridades. “É inconcebível ninguém tomar as devidas providências, largando caminhoneiros e empresas com enormes prejuízos. Muitas vezes sem seguro do caminhão, da carga, e o cidadão perde tudo”, finaliza.