Prefeituras do Sul de Minas registram novos casos de Covid-19

Prefeituras do Sul de Minas confirmaram novos casos de coronavírus nas últimas horas.

Extrema

Em Extrema, a prefeitura confirmou através de seu boletim diário, quatro novos casos do novo coronavírus no município. Agora, Extrema soma 26 contaminações, sendo uma morte.

São Lourenço

Em São Lourenço, a administração municipal confirmou três novos registros de Covid-19 na comarca. Segundo informações publicadas nas redes sociais da prefeitura, as novas confirmações vieram através de testes de laboratório, além de outro que aguardava análise.

Os pacientes estão bem, e como já realizaram a quarentena não correm risco de transmitir o vírus. Até o momento dessa publicação, São Lourenço conta com oito casos confirmados.

Três Corações

A única das 10 maiores cidades do Sul de Minas sem casos registrados, perdeu esse título na tarde da última segunda-feira (27). O primeiro registro de Covid-19 no município, é de uma mulher de 36 anos, informou o secretário da saúde, Rachid Gadbem Neto.

A paciente apresentou sintomas na última semana, procurou atendimento médico onde foi solicitado o exame. Segundo o secretário, a contaminação foi comunitária. A mulher está em isolamento domiciliar.

Três Corações possui outras dois registros de coronavírus, no entanto, são moradores de outros locais que buscaram atendimento na cidade.

Santa Rita do Sapucaí

A prefeitura de Santa Rita do Sapucaí confirmou o primeiro caso de Covid-19 na cidade. Segundo a prefeitura, o paciente é um homem de 27 anos, que atua como vendedor em uma empresa na comarca.

O paciente, de acordo com a administração municipal, teve contato com um casal na cidade que testou positivo para coronavírus. O homem está bem e no momento segue em isolamento domiciliar. Pessoas que tiveram contato com ele segue sendo monitoradas.

Redação CSul – Alisson Marques