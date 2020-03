Prefeitura de Três Pontas institui ‘Toque de Recolher’ entre 22h e 5h

Pin Compartilhar 0 Compart.

Prefeito Marcelo Chaves Garcia assinou novo decreto na noite desta segunda-feira (23)

No início da noite desta segunda-feira (23), o prefeito Marcelo Chaves Garcia (MDB), assinou um novo Decreto de número 11.124, que institui o “Toque de Recolher”, em Três Pontas entre as 22h às 5h, por prazo indeterminado.

As novas medidas temporárias e emergenciais para o enfrentamento e prevenção de contágio pelo Covid-19, foram tomadas devido a necessidade de uma atuação de forma mais enérgica, com vistas a proteção dos trespontanos. A fiscalização será feita pelo Município, com auxilio da Polícia Militar se for necessário.

Está proibido por 8 dias, a partir desta segunda-feira, o exercício de qualquer atividade comercial e industrial também no horário de 22:00 e 5:00 horas.

Estão liberados para percorrer na cidade, quem faz o transporte de pacientes para unidades de saúde ou quem for comprar medicamentos ou veículos atrelados a proteção de serviços de relevante interesse público.

O Decreto também determina que os serviços essenciais como supermercados, padarias, farmácias e açougues deverão suspender suas atividades 30 minutos antes do horário estipulado, para que dê tempo dos colaboradores chegarem em suas residências.

Os estabelecimentos tem por obrigação, se organizem para não causarem aglomerações dentro e no entorno e precisam organizarem filas respeitando a distância mínima de dois metros. Eles tem que efetuar rodízio dos funcionários e dispensar quem tem acima de 60 anos e todos que integram o grupo de risco.

Nem todos estão conscientes

O Decreto municipal que determina o fechamento do comércio de Três Pontas, foi feito na sexta-feira (20), começou a valer no dia seguinte e mudou a rotina da cidade.

Mas no sábado, ainda teve muitos comerciantes que abriram as portas. De acordo com a Associação Comercial e Agroindustrial, cerca de 30% dos estabelecimentos abriram, muitos não haviam sido informados. O movimento foi pequeno e no começo da tarde, as ruas estavam vazias e os moradores em casa. Com isso, as lojas fecharam antes do horário. A Associação comunicou a importância deles seguirem as determinações e nesta segunda-feira, apenas as lojas autorizadas funcionaram. Em alguns locais, a secretária de saúde Teresa Cristina foi junto com a Polícia Militar, onde não estavam obedecendo as regras impostas no Decreto Municipal.

Mesmo assim, nesta segunda-feira (23), algumas pessoas inclusive idosas, estavam fazendo caminhada nas avenidas Oswaldo Cruz e Zé Lagoa e indo às compras em supermercados.

Desde o fim de semana, as viaturas da Polícia Militar estão divulgando um alerta, pedindo que os moradores permaneçam dentro de suas casas, para o bem de todos.

Delegacia e MP suspendem atendimento presencial e Câmara cancela sessão

A Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, a partir desta segunda-feira (23), está de portas fechadas ao público, mas haverá policiais no prédio para repassar todas as informações pelo telefone, bem como atender população em casos graves.

O setor de trânsito funcionará apenas para liberação de veículos apreendidos, mediante requerimento por escrito. O serviço de vistoria em veículos de Três Pontas e Santana da Vargem estão suspensos por tempo indeterminado. Os prazos serão suspensos sem prejuízo financeiro ao proprietário. Em casos excepcionais as pessoas deverão elaborar requerimento e protocolar na Delegacia que será analisado pelo Delegado de Trânsito.

O Ministério Público através de uma Portaria, instituiu o trabalho remoto nas Promotorias de Três Pontas, suspendendo o trabalho presencial de membros, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados, mantendo os serviços essenciais. O horário foi mantido, de 12:00 as 19:00 horas, mas permanecem de sobreaviso. As autoridades municipais foram comunicadas.

A Câmara Municipal suspendeu todas as atividades legislativas e administrativas e cancelou a sessão ordinária desta segunda-feira. O presidente do Poder Legislativo Maycon Machado, comunicou as pessoas que precisarem de informações podem acessar o site da Câmara e os vereadores estão a disposição de todos por telefone ou e-mail.

Fonte: Equipe Positiva / Fotos: Equipe Positiva