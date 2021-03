Prefeitura de Três Corações decreta toque de recolher das 22h às 5h

Medida foi anunciada nesta quarta-feira (3), pelo prefeito Gordo Dentista, através de rede social.

Redação CSul/Foto: Reprodução Wikimedia

A Prefeitura de Três Corações, através do prefeito Gordo Dentista, decretou nesta quarta-feira (3), toque de recolher das 22h às 5h em toda cidade. A medida é uma forma de tentar conter o avanço da covid-19 no município.

De acordo com o documento, a partir das 22h, fica proibido o atendimento presencial em estabelecimentos e serviços na cidade, incluindo transporte coletivo e individual. Segundo a prefeitura, a circulação de pessoas também está proibida – exceto em casos de urgência, emergência e necessidade de forma comprovada. Farmácias também deverão funcionar no sistema delivery.

A prefeitura disse, ainda, que as regras não se aplicam aos hospitais públicos e privados ou serviços de saúde de urgência e emergência. O descumprimento das normas pode causar a suspensão do alvará de funcionamento e multa no valor de R$ 10 mil.

O decreto já está em vigor no município.

*Com informações: G1 Sul de Minas