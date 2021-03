Prefeitura de Pouso Alegre anuncia envio de 400 mil doses da Sputnik V à cidade

Segundo o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, a União Química vai disponibilizar as vacinas para a microrregião de Pouso Alegre assim que iniciar a produção no país.

Redação CSul/Foto: Reprodução Prefeitura de Pouso Alegre

Pelo menos 400 mil doses da Sputnik V – vacina russa contra o novo coronavírus – deverão ser destinadas à microrregião de Pouso Alegre no próximo mês. O anúncio foi feito pelo prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, neste sábado (13), após encontro com o presidente da vacina no Brasil.

Segundo Simões, a União Química vai disponibilizar as vacinas para a região assim que iniciar a produção no país. Antes, 10 milhões virão da Rússia para o Brasil, em contrato com o governo federal.

“Conversando com Fernando, ele explicou para mim que as 10 milhões de doses, que já foram compradas na Rússia, serão disponibilizadas para o governo federal. Mas tem a boa notícia aí. Que a partir de abril, estará fabricando Sputnik no Brasil e que vai disponibilizar para Pouso Alegre e microrregião, pelo menos, 400 mil doses”, contou o prefeito que agradeceu ao empresário.

O presidente da empresa, Fernando Castro Marques, apareceu ao lado de Rafael no vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, é um prazer muito grande estar colaborando com o esforço de produzir a Sputnik em território brasileiro (…) – disse.

*Com informações: G1 Sul de Minas/Portal Terra do Mandu