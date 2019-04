Prefeitura de Poços de Caldas terá de gastar cerca de R$20 mil com reformas, após atos de vandalismo

A Prefeitura do município de Poços de Caldas terá de gastar cerca de R$ 20 mil para repor vidros de um prédio do complexo que abriga o Cristo Redentor na cidade. Na última semana, vândalos quebraram 130 vidros do prédio, que havia acabado de ser reformado. A obra de reforma do prédio, que já abrigou restaurantes, aquários e feiras de artesanato, custou mais de R$ 500 mil.

Banheiros e placas também foram pichados, já foi feita uma nova pintura no local, no entanto na estação do teleférico ainda é possível ver as marcas do vandalismo.

A cidade pretende terceirizar o Complexo do Cristo e por isso tem buscado a vistoria do Corpo de Bombeiros para conceder o prédio à iniciativa privada. Enquanto novos vidros não são comprados, a prefeitura começou a colocar tapumes para evitar novos atos de vandalismo.

Segundo o chefe da Guarda Municipal de Poços de Caldas, Inspetor Bastos, são feitas rondas em horários alternados dia e noite, mas que por se tratar de um lugar mais afastado e com pouca iluminação, o trabalho de monitoramento é mais difícil.

Denúncias sobre vandalismo podem ser feitas nos números 153 ou 3697-2345.