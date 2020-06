Prefeitura de Poços de Caldas libera volta de academias, autoescolas e ambulantes a partir do próximo dia 15

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Poços de Caldas em conjunto ao Comitê Gestor COVID-19 liberou, com restrições, o funcionamento de academias, ambulantes e autoescolas, a partir do dia 15 de junho (segunda-feira). A divulgação foi feita através das redes sociais do prefeito, Sérgio Azevedo.

A maioria das academias já apresentou ao Comitê o plano de contingenciamento. Quem ainda não encaminhou o documento deve mandar até quarta-feira (10) no e-mail covid19pc@gmail.com. Neste primeiro momento só está liberada a atividade de musculação. Aulas funcionais e aeróbicas ficarão para uma próxima etapa. “Nossa intenção é que no dia 6 de julho, se os casos da doença continuarem sob controle, as outras modalidades sejam flexibilizadas”, explicou o prefeito Sérgio Azevedo.

Os ambulantes que já passaram pelo treinamento de “Segurança Sanitária e Boas Práticas de Prevenção à Covid-19”, realizado pela secretaria de Desenvolvimento e Trabalho em conjunto à Vigilância Sanitária, e atenderam à principal exigência de colocar uma pia dentro da barraca ou carrinho para higienização das mãos, também vão poder voltar ao trabalho no dia 15 de junho. Vale lembrar que feirante ou ambulante de alimentos manipulados que perdeu o treinamento ainda pode se inscrever pelo telefone: 3697-2060.

Na segunda-feira (15) ainda voltam ao trabalho os instrutores de autoescolas. As empresas deste setor devem atender às exigências sanitárias de higienização de veículos, uso de máscaras e higienização constante das mãos.

Em Poços, o número de casos de pessoas curadas de coronavírus vem crescendo e a atenção maior da administração é com os leitos de UTI para que a população não fique desassistida. “Além das 47 vagas já existentes esperamos que até o fim de junho o hospital de Campanha, com 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI, mais a ala que foi revitalizada na Santa Casa com outros 10 leitos de UTI, possam estar em funcionamento. Este cenário nos dá segurança de entrarmos nesta nova fase de flexibilização” explicou o Dr. Carlos Mosconi, secretário de saúde e presidente do Comitê Covid-19.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas/Foto: Reprodução Redes Sociais