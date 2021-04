Prefeitura de Poços de Caldas e Polícia Militar interrompem aglomeração com mais de 1.000 pessoas e aproximadamente 300 veículos

Ocorrência foi registrada na rampa de voo livre na tarde deste domingo (11); conforme a PM, várias pessoas faziam uso de bebidas alcoólicas e drogas. Além disso, brigas também foram registradas.

A Prefeitura de Poços de Caldas, em conjunto com a Polícia Militar, interrompeu uma aglomeração na rampa do voo livre na tarde deste domingo (11). De acordo com a PM, no local havia mais de 1.000 pessoas e cerca de 300 veículos. Ainda conforme a polícia, várias pessoas faziam uso de bebidas alcoólicas e drogas. Além disso, brigas também foram registradas.

A Polícia Militar disse que mesmo com a presença dos militares, não foi possível dispersar a aglomeração, sendo necessário então, o uso de bombas de gás lacrimogênio. Algumas motocicletas passaram pelas barreiras de manilhas. Os condutores foram abordados e os veículos fiscalizados.

Um policial ficou ferido após um jovem de 21 anos, que conduzia uma motocicleta, acelerar o veículo contra ele. O rapaz tentou fugir, mas foi contido e imobilizado. Dentro de sua mochila, foram localizados uma garrafa de chopp e uma bucha de maconha. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou a presença de álcool no sangue.

O motociclista, que não possuía habilitação, foi preso por diversas infrações. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado. Além disso, outras duas motocicletas também foram apreendidas.

