Prefeitura de Poços de Caldas convoca inscritos no cadastro habitação que nãoreceberam visita domiciliar

Foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (28) o 4º Edital de Convocação do Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional da Secretaria Municipal de Promoção Social, que comunica o encerramento das visitas domiciliares dentro do processo de análise de critérios do Programa Minha Casa Minha Vida no município.

O edital também convoca as pessoas que possuem inscrições no Cadastro da Habitação, dos anos de 1990 a 2009, que fizeram a atualização após agosto de 2017, mas que ainda não receberam visita domiciliar, a comparecerem na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, de 1º a 4º de julho, das 9h às 16h, na Avenida Mansur Frayha, anexo ao Terminal Rodoviário. A ausência no período estabelecido implica a não participação no atual Programa Minha Casa Minha Vida.

A convocação faz parte do processo de seleção dos candidatos a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A Prefeitura vai entregar 634 novas moradias até o próximo ano. São 244 unidades habitacionais no Residencial Vale dos Pinheiros, no Jardim Itamaraty, na zona leste, e 390 no Residencial Sonho Dourado, no Jardim Esperança 3, na região sul.

O período de atualização cadastral para os inscritos no Cadastro da Habitação teve início em agosto de 2017 e seguiu até outubro de 2018. Em fevereiro de 2019, foi realizado o terceiro e último mutirão para atender aqueles que, por algum motivo, deixaram de providenciar a atualização cadastral junto ao Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional.

Processo de seleção

O processo de seleção engloba atualização cadastral, visita domiciliar e apresentação de documentos. A convocação publicada nesta sexta-feira é voltada para as pessoas que realizaram a atualização cadastral, mas ainda não receberam a visita das assistentes sociais da Prefeitura.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3714-3564 e 3712-8515.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas