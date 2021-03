Prefeitura de Passos adere medidas mais rígidas contra a covid-19

Entre as novas determinações estão a proibição de cultos religiosos e afins, fechamento de agências bancárias e casas lotéricas, venda proibida de bebidas alcoólicas em qualquer dia, hora e em qualquer estabelecimento, além de funcionamento apenas por delivery de supermercados.

Redação CSul/Foto: Reprodução Wikimédia

A Prefeitura de Passos publicou, na noite desta segunda-feira (29), um decreto com medidas mais rígidas no município. Entre as novas determinações estão a proibição de cultos religiosos e afins, fechamento de agências bancárias e casas lotéricas, venda proibida de bebidas alcoólicas em qualquer dia, hora e em qualquer estabelecimento, além de funcionamento apenas por delivery de supermercados.

O novo decreto começa a valer nesta quarta-feira (31) e será válido até o dia 4 de abril. De acordo com o decreto, feiras, cultos religiosos e venda de bebidas estão permitidos até terça-feira (30).

Vale ressaltar que, Passos segue medidas impostas na Onda Roxa, do programa Minas Consciente, no entanto, o decreto contém medidas ainda mais restritivas. Apenas serviços essenciais de saúde, saúde veterinária, construção civil, prestação de serviços de limpeza e postos de combustíveis poderão funcionar de forma presencial

Hotéis podem funcionar apenas para isolar pacientes que estejam com coronavírus, caso necessário. Padarias e supermercados apenas em sistema delivery. Comércio voltados à construção civil só podem funcionar no sistema de entregas, sendo proibida retirada no local.

Restaurantes poderão funcionar apenas com 50% da capacidade de funcionários e no sistema delivery. A circulação de pessoas nas ruas também está proibido, exceto para quem esteja indo para trabalhos essenciais. Transporte público e privado também podem funcionar.

*Com informações: G1 Sul de Minas