Prefeitura de Guaxupé concederá auxílio emergencial para moradores

Segundo a administração municipal, o auxílio de R$ 300,00 será temporário para pessoas que estejam em extrema pobreza.

Redação CSul/Foto: Filipe Castilhos

A Prefeitura de Guaxupé irá conceder o benefício de auxílio emergencial para moradores que estejam em extrema pobreza no município. Segundo a administração municipal, o auxílio de R$ 300,00 será temporário e feito por meio de cartão multibenefícios.

O benefício terá poderá durar até seis meses. As inscrições podem ser realizadas neste link.

Para receber o benefício o munícipe deve atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até o dia 08 janeiro de 2021;

Ter mais de 18 anos;

Ser morador de Guaxupé nos últimos dois anos;

Possuir Carteira de trabalho;

Estar em situação de extrema pobreza e/ou pobreza, conforme Decreto Federal nº 9.396, de 30 de maio de 2018. São consideradas famílias em situação de extrema pobreza e/ou pobreza aquelas cuja renda por pessoa da família informada no CadÚnico for de até R$178,00 mensais;

Estar desempregado e não estar recebendo benefícios como seguro-desemprego, FGTS, previdenciário, dentre outros, exceto Bolsa Família;

Não ser contribuinte individual ou MEI;

Realizar cadastro no período pré-estabelecido;

Vale ressaltar que, no momento do cadastro, todos os dados deverão ser preenchidos corretamente. Informações incorretas poderão ocasionar na invalidação do cadastro.

Mais informações pelo telefone: (35) 3559-5052.

*Com informações: Portal da Cidade Guaxupé