Prefeitura de Elói Mendes abre edital para 97 vagas

Concurso Público abre 97 vagas para servidores na prefeitura de Elói Mendes. Interessados podem se inscrever para vagas em 40 áreas, com salários que chegam a R$ 9 mil.

A prefeitura de Elói Mendes abriu inscrições para um concurso público que vai oferecer 97 novas vagas para servidores. Com salários que variam entre R$ 937 a pouco mais de R$ 9 mil, os aprovados poderão trabalhar em uma das 40 áreas disponíveis.

A jornada varia de 10 a 40 horas semanais. Entre as oportunidades, há vagas para assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, dentista, monitor de educação infantil, professores, médicos e psicólogos.

Confira o edital completo

Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de abril, às 23h59, pelo site do concurso ou pelo atendimento presencial na prefeitura, na rua Coronel Antônio Pedro Mendes, número 225, Centro. No local, serão recebidas inscrições de segunda a sexta-feira das 10h às 17h.

Os inscritos serão avaliados por uma prova objetiva, com previsão para o dia 6 de maio. Para os cargos de operador de máquinas pesadas e operador de trator agrícola, haverá prova prática no mesmo dia, às 13h.

As taxas de inscrição vão de R$ 47 a R$ 457, dependendo do cargo. Mais informações podem ser encontradas no site ou pelo telefone (35) 3264-1077.

Fonte: Concurso Público abre 97 vagas para servidores na prefeitura de Elói Mendes Interessados podem se inscrever para vagas em 40 áreas, com salários que chegam a R$ 9 mil. A prefeitura de Elói Mendes abriu inscrições para um concurso público que vai oferecer 97 novas vagas para servidores. Com salários que variam entre R$ 937 a pouco mais de R$ 9 mil, os aprovados poderão trabalhar em uma das 40 áreas disponíveis. A jornada varia de 10 a 40 horas semanais. Entre as oportunidades, há vagas para assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, dentista, monitor de educação infantil, professores, médicos e psicólogos. Confira o edital completo Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de abril, às 23h59, pelo site do concurso ou pelo atendimento presencial na prefeitura, na rua Coronel Antônio Pedro Mendes, número 225, Centro. No local, serão recebidas inscrições de segunda a sexta-feira das 10h às 17h. Os inscritos serão avaliados por uma prova objetiva, com previsão para o dia 6 de maio. Para os cargos de operador de máquinas pesadas e operador de trator agrícola, haverá prova prática no mesmo dia, às 13h. As taxas de inscrição vão de R$ 47 a R$ 457, dependendo do cargo. Mais informações podem ser encontradas no site ou pelo telefone (35) 3264-1077

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução