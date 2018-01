Prefeitura de Campo Belo cria terceira feira dos produtores rurais

A partir da próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro, entrará em funcionamento a terceira feira de produtores rurais da cidade, criada pela Prefeitura de Campo Belo com apoio da EMATER.

A nova feira vai acontecer de 7 da manhã ao meio-dia, atrás da Velha Matriz. A ação da Prefeitura visa adequar a prestação de serviço à comunidade, trazendo segurança quanto à origem dos produtos, tendo como objetivo também fortalecer os pequenos e médios produtores locais, que vivem de suas produções familiares.

Segundo o extensionista agropecuário da EMATER-MG, DeíJúnio Costa “para dar início ao processo, a EMATER cadastrou todos os interessados. Numa outra etapa, foram feitas visitas técnicas da Vigilância Sanitária Municipal e EMATER aos 22 ambulantes cadastrados. Constatou-se que muitos eram atravessadores, que comercializavam os produtos nas ruas de forma ilegal, com produtos de origem duvidosa, sem a garantia de segurança alimentar”.

Os produtores locais trabalham em família, com agricultura sustentável, isto é, produzem, tiram o sustento de suas famílias e vendem a produção excedente. Atendem os critérios da Emater, com produção ecologicamente correta, de origem comprovada e uso de produtos considerados corretos na agricultura familiar.

A feira passará a acontecer todas as segundas-feiras, de 7 horas da manhã ao meio-dia, atrás da Velha Matriz. Os produtores cadstrados contarão com assistência técnica e treinamento da Emater, onde os produtores devidamente cadastrados poderão ser beneficiados por programas do governo.

Cumprindo a legislação criada há mais de 12 anos, o Município está notificando os comerciantes que não se regularizaram, porém ninguém será proibido de vender, bastando procurar a EMATER e se adequar, comprovando ser produtor local e a origem dos produtos, dentro dos critérios exigidos para oferecer segurança aos consumidores.

Portanto, a cidade passa a oferecer à população três feiras, em datas diferentes, sendo mantidas as feiras do Alto das Mercês aos domingos e da Praça Rui Barbosa às quartas-feiras e sábados, e na segunda-feira, atrás da Velha Matriz.

O produtor cadastrado numa feira não poderá participar da feira realizada em outro local, para que todos tenham oportunidades iguais. Com isso os produtores que estavam na praça, em frente o Banco do Brasil, estarão em local com maior segurança, recebendo também a devida assistência.

Fonte e Foto: Prefeitura de Campo Belo