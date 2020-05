Prefeitura de Campestre confirma primeiro caso de coronavírus na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Campestre confirmou por meio de nota divulgada na tarde desta segunda-feira (11), o primeiro caso de Covid-19 no Município. Em nota, a administração municipal não divulgou dados e sexo do paciente, no entanto, relatou que ele já se encontra em isolamento domiciliar e segue monitorado.

A administração da cidade aproveitou o momento e reforçou o pedido pela prevenção e uso de máscaras. “Diante do exposto, reforçamos a necessidade de TODOS utilizarem as máscaras, usar os métodos de prevenção e higienização pessoal, evitar contatos próximos. Saia de sua residência apenas em caso de necessidade.” disse, em nota.

A prefeitura salientou também que não há necessidade de pânico entre os moradores da cidade, pois todas as medidas estão sendo devidamente tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reuters