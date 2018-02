Prefeitura de Alfenas realizará audiência pública para prestação de contas

A Prefeitura de Alfenas, por meio da Controladoria-Geral do Município, promove audiência pública para prestação de contas do 3º quadrimestre de 2017. O evento será na terça-feira, 27 de fevereiro, a partir das 17h, no auditório da Câmara Municipal. A prestação de contas é uma das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, o objetivo é dar transparência as atividades do município, além de cumprir uma exigência da LRF. As contas, de acordo com o governo, seguem o cumprimento das metas fiscais e dos dispositivos legais que tratam das ações e serviços públicos de saúde, realizados pelo Fundo Municipal de Saúde.

Na oportunidade também serão apresentadas as principais receitas e despesas do município e as principais ações executadas pelas secretarias da atual gestão. A última prestação de contas foi realizada durante a sessão legislativa, em 11 de dezembro do ano passado. Na oportunidade, os esclarecimentos sobre as contas do Município foram conduzidas pela secretária de Fazenda, Rosilene Modesto Junqueira.

Serviço: Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017

Data: 27 de fevereiro de 2018

Horário: 17 horas

Local: Auditório da Câmara Municipal de Alfenas

Endereço: Praça Dr. Fausto Monteiro, 85 – Centro.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução