Prefeito de Poços de Caldas entrega novos veículos para a Saúde

O TFD – Transporte Fora do Domicílio é o serviço da Secretaria Municipal de Saúde que leva pacientes para atendimentos fora de Poços, em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos e Pouso Alegre, entre outras. São em média, 420 agendamentos por mês. Para a melhoria do atendimento, o serviço agora tem três novas ambulâncias, entregues na tarde desta terça, 12, na Policlínica Central. Os motoristas Carlinhos, Josias e Odair receberam das mãos do prefeito Sérgio Azevedo e dos secretários de Saúde, Carlos Mosconi e Flávio Togni de Lima e Silva, as chaves dos veículos. “É muita diferença trabalhar com um carro novo, é bom pra gente e bom pros pacientes”, comentou Josias Carlos da Silva, após receber uma das chaves.

As três novas ambulâncias foram adquiridas com recursos próprios, por meio de contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil e mediante aprovação da Câmara Municipal. Cada carro modelo Fiat Ducato Cargo Curto, transformado e equipado como ambulância, teve o custo de R$ 144 mil 233 reais e 33 centavos. “Estamos aqui entregando três ambulâncias para a Saúde, parece coisa simples mas que não era feita há tempos e que nós estamos fazendo. Esses veículos são frutos do financiamento aprovado pela Câmara e que prevê muitas modernizações e entre elas, estes carros. Aproveito para agradecer aqui os vereadores e os servidores da Saúde também. A Saúde tem sido diferenciada em Poços e vocês todos estão de parabéns por isso”, disse o prefeito Sérgio Azevedo. “O apoio que o prefeito Sérgio tem dado para a Saúde é fundamental e faço sempre questão de ressaltar isso. Em meio a esta crise financeira, ao invés de fecharmos serviços, estamos ampliando serviços e buscando a melhoria contínua. Temos um trabalho intenso de transporte de pacientes e esse investimento é essencial para a continuidade e a qualidade do serviço”, reforçou o secretário de Saúde Carlos Mosconi.

Os vereadores Álvaro Cagnani e Pedro Magalhães também participaram da entrega dos novos carros. “Quero parabenizar a toda a equipe do Prefeito Sérgio Azevedo, ao doutor Mosconi, ao Flavinho e a todos os servidores por mais esta importante conquista”, disse Cagnani.

O superintendente da Santa Casa, Azer Elias Zenun Junqueira, lembrou do apoio que o hospital tem recebido. “Nenhum prefeito encampou e abraçou a causa da Santa Casa, como o prefeito Sérgio e isso tem que ser dito. Essa é a maior obra desta administração, do prefeito e dos secretários de Saúde e tem um valor imensurável. Somos muito gratos ao prefeito Sérgio, ao doutor Mosconi, ao Flavinho e à Câmara de Vereadores”.

Servidores de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde também participaram da cerimônia.

Fonte e fotos: Prefeitura de Poços de Caldas