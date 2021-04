Prefeito de Juruaia morre vítima de infarto

De acordo com a assessoria de comunicação da administração municipal, Álvaro Mariano Júnior, de 57 anos, faleceu no hospital da cidade.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Morreu na madrugada desta sexta-feira (30), o prefeito de Juruaia, Álvaro Mariano Júnior, de 57 anos. De acordo com a assessoria de comunicação da administração municipal, “Alvinho”, como era conhecido, foi vítima de um infarto.

Álvaro assumiu o cargo no início neste ano. Sendo eleito, à época, com 51% dos votos. O chefe do Executivo, atuava como farmacêutico. Ele deixa esposa e um casal de filhos.

Até o momento desta publicação, não havia informações sobre velório e enterro.

*Com informações: G1 Sul de Minas