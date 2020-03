Prefeito de Caldas decreta toque de recolher

Pin Compartilhar 0 Compart.

A população de Caldas agora deverá seguir uma nova medida de prevenção ao Covid-19, o prefeito o município Alexandro Conceição Queiroz, o toque de recolher acontecerá por 7 dias, a partir desta quinta-feira (26).

No período das 20h até as 5h, a população deve permanecer em casa. Na cidade, também estão sendo realizados trabalhos de pulverização durante 7 dias, essa é a razão do toque de recolher, a medida para higienização visa desinfectar pontos de aglomeração na cidade.

Segundo o prefeito exceções serão permitidas para comerciantes que trabalham com delivery e casos de emergência.