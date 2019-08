Pouso Alegre recebe seminário de Marketing Digital do Sebrae Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

‘Reload na Estrada’ reunirá especialistas e profissionais de destaque no cenário nacional. As inscrições estão abertas.

Pouso Alegre recebe, pela primeira vez, um dos maiores eventos de Marketing Digital do estado, o Reload na Estrada. O seminário, promovido pelo Sebrae Minas, também será realizado em outras oito cidades do interior, além da capital mineira. Grandes nomes do mercado nacional se reunirão, no dia 31 de agosto, no Summit Hall, para discutir ferramentas e estratégias de utilização do Marketing Digital para incremento das vendas e posicionamento de mercado. “Escolhemos Pouso Alegre para sediar o primeiro Reload do Sul de Minas pela importância e força da cidade na região”, afirmou o gerente da Regional Sul do Sebrae Minas, Rodrigo Pereira.

A expectativa é que o evento reúna 500 participantes. As inscrições podem ser feitas pelo telefone do Sebrae: (35) 3422-9022, nos pontos de atendimento do Sebrae Minas ou no site:http://www.inovacaosebraeminas.com.br/reload/2019/evento/pouso-alegre/.

O Reload

O seminário, que está na 3ª edição, reúne diversos especialistas para compartilhar experiências e técnicas sobre temas do universo do Marketing Digital. O ambiente moderno e criativo favorece a troca de experiências e a interação entre empreendedores, empresários e profissionais de Comunicação e Marketing. O objetivo é atualizar e motivar os pequenos negócios a usarem o Marketing Digital como aliado na comercialização de produtos e serviços, na promoção de marca e no relacionamento com os diversos públicos. A ideia é explorar o tema, mostrar boas práticas, casos de sucesso e tendências, além de permitir o espaço para networking.

Conheça a programação e os palestrantes:

12h30 – CREDENCIAMENTO

13h30 – Palestra: O MUNDO TRANSFORMADO E SUAS NOVAS OPORTUNIDADES, com Carlos Eduardo – Diretor Executivo de Inovação, Tecnologia e E-commerce das lojas Riachuelo, Indústria Guararapes e Banco Midway.

14h30 – Palestra: MARKETING DIGITAL / INFLUENCIADORES DIGITAIS, com Alice Ferraz – Especialista em Brand Building, Comunicação e Marketing na Moda.

15h30 – Palestra: CRIATIVO, EU? CRIATIVIDADE E ESCRITA NA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, com Cris Lisbôa – Escritora, professora e pesquisadora de comunicação da escola livre Go, writers

16h30 – Palestra: MÁQUINA DE CRESCIMENTO: A METODOLOGIA DA RESULTADOS DIGITAIS QUE VISA O CRESCIMENTO ESCALÁVEL DA SUA EMPRESA, com Larissa Marques – Customer Success Manager da Resultados Digitais

17h20 – INTERVALO

18h – Palestra: IMPULSIONE COM FACEBOOK E INSTAGRAM, com Micaela Sanda – Especialista do Facebook e Instagram

19h – Palestra: COMO FAZER TEXTOS QUE VENDEM, com Ivan de Souza – Analista de Marketing da Rock Content.

20h – Palestra: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE NEGÓCIOS, com Martha Gabriel – Executiva e consultora nas áreas debusiness, inovação e educação.

SERVIÇO:

RELOAD NA ESTRADA DE POUSO ALEGRE

Dia: 31 de agosto

Horário: 13h às 21h.

Local: Summit Hall – Av. Gabriel Garcia de Azevedo, 153, bairro Jardim São Fernando – Pouso Alegre.

Investimento: R$ 120

Inscrições: Telefone (0800 570 0800) ou no site: http://www.inovacaosebraeminas.com.br/reload/2019/evento/pouso-alegre/ ou nos pontos de atendimento do Sebrae Minas.

Fonte: Sebrae / Foto: Divulgação