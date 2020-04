Pouso Alegre: Maternidade do Hospital Samuel Libânio é remanejada para prevenção ao coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

A maternidade do Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre foi remanejada para o Hospital Santa Paula em virtude do coronavírus. Devido a nova mudança, toda equipe contabilizada por 21 médicos irá trabalhar no novo hospital na maternidade. O espaço foi destinado a pacientes que estejam com Covid-19. O Hospital Santa Paula conta com outra maternidade para atendimentos particulares e convênios.

“Como a política do nosso estado é centralizar atendimentos em grandes hospitais de referência, foi proposto à nossa equipe do Hospital Santa Paula, que nos abraçou de coração aberto e recebeu nossa maternidade, para que a gente pudesse atuar aqui e liberar espaço físico para que a área do Covid tivesse um espaço a mais para ser atendida no hospital, além da criação de novos leitos de UTI”, disse o coordenador da maternidade do Samuel Libânio, Benedito Fabiano dos Reis.

Ainda segundo o coordenador da maternidade, no Hospital Santa Paula serão atendidas gestantes sem suspeitas do novo coronavírus. Se alguma paciente apresentar sintomas do vírus, ela será encaminhada automaticamente para o Hospital Samuel Libânio, onde ficará uma equipe de plantão para tal operação.

“Caso alguma gestante seja identificada com tosse, febre, ela deverá ser destinada ao Hospital Samuel Libânio e eu tenho uma equipe dois de sobreaviso que faz o parto dela lá. Dessa forma, nós vamos seguir todos os modelos de contingência para que qualquer gestante suspeita não entre neste hospital e seja deslocada para o Hospital Samuel Libânio”, terminou o coordenador.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação