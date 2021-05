Pouso Alegre inicia vacinação contra covid-19 em pessoas com comorbidades

Já podem receber a primeira dose: gestantes e mulheres pós-parto (puérperas); pessoas com Síndrome de Down; portadores de deficiência permanente cadastradas no BPC e portadores de comorbidades, com idades de 58 a 59 anos.

A Prefeitura de Pouso Alegre deu início nesta segunda-feira (10), à vacinação contra covid-19 em pessoas com comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização seguirá o Programa Nacional de Imunização – PNI -. Sendo assim, já podem receber a primeira dose: gestantes e mulheres pós-parto (puérperas); pessoas com Síndrome de Down; portadores de deficiência permanente cadastradas no BPC e portadores de comorbidades, com idades de 58 a 59 anos.

Segundo a prefeitura, pessoas que fazem parte de tais grupos deverão apresentar documento médico que comprove o fato. Poderão ser utilizados: laudos; declarações; prescrições médicas e/ou relatórios médicos com descritivo CID da doença ou condições de saúde, contendo CPF ou CNS do usuário – assinado e carimbado.

A vacina será aplicada em cinco unidades de saúde: Cidade Jardim; São João; São Cristóvão; Pão de Açúcar e Colinas de Santa Bárbara. O horário tem início às 13h e segue até às 19h.

