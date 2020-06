Pouso Alegre inicia projeto de entrega de remédios em casa

Pin Compartilhar 0 Compart.

Programa criado pelo governo estadual conta com apoio da SES-MG, Defesa Civil e empresa de mobilidade urbana.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Iniciou nessa sexta-feira (26), as entregas de remédios pela Farmácia de Minas, em Pouso Alegre. O programa foi criado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em parceiro com a Defesa Civil Estadual. A empresa 99, voltada para mobilidade urbana também faz parte do novo projeto.

Desde abril deste ano, o programa entrega, gratuitamente, as medicações nas casas dos pacientes cadastrados na Farmácia de Minas. Até o momento, a iniciativa, que faz parte das ações adotadas pelo Estado para combate ao novo coronavírus em Minas Gerais, já fez mais de 6 mil entregas a aproximadamente 3 mil usuários cadastrados, nas seis primeiras cidades do estado, contempladas pelo programa.

Em Pouso Alegre, cerca de 150 pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e asma serão priorizados pelo programa, que vai enviar uma média de 300 medicamentos mensalmente. A ação visa descentralizar a distribuição de medicamentos e evitar a exposição de pacientes do grupo de risco da Covid-19 em filas ou aglomerações nos Núcleos de Assistência Farmacêutica (NAF’s) das Regionais de Saúde.

Pouso Alegre é a sétima cidade do estado a receber o programa. As Farmácias Regionais de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberlândia, Divinópolis, Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni foram os primeiros municípios a fazerem entrega dos medicamentos aos pacientes cadastrados. O projeto pode se adequar de acordo com a realidade regional e ampliar o número de pessoas. Em Teófilo Otoni, por exemplo, a Farmácia de Minas já estendeu a entrega para portadores de outras patologias. Além de DPOC e asma, portadores de hepatite B, osteoporose e dislipidemia são favorecidos.

As entregas são feitas pelos motoristas da empresa de mobilidade urbana 99, parceira do governo no projeto. Eles retiram os itens na Farmácia de Minas local e levam até os endereços dos pacientes.

Entenda como funciona:

Uma equipe da Assistência Farmacêutica da Superintendência Regional de Saúde do município entra em contato com os pacientes para informar data e horário da entrega da medicação. O paciente deve estar com seu cadastro atualizado no Programa Farmácia de Minas, o que pode ser feito pelos canais de atendimento do Whatsapp (31) 98282-4324 e e-mail medicamentoemcasa@saude.mg.gov.br.

Em Pouso Alegre, os usuários portadores da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e asma que não receberem a ligação devem comparecer, normalmente, nas farmácias regionais, conforme agendamento prévio para a retirada dos medicamentos. Já para aqueles que fazem parte dos grupos de risco, a orientação é utilizar o modelo de declaração autorizadora disponível no site, para designar um procurador que possa retirar o medicamento em nome do paciente.

Com informações: Agência Minas