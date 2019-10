Posto de combustíveis é assaltado em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar procura por dois homens que assaltaram na noite desta quarta-feira (2), um posto de combustíveis, no bairro Olavo Lima em Três Pontas.

De acordo com a polícia, os dois rapazes chegaram a pé no estabelecimento, encapuzados e ambos armados. Eles anunciaram o assalto e determinaram que o frentista abrisse o caixa e pegaram dinheiro e cheques. Em seguida foram até a loja de conveniência e pegaram garrafas de bebidas. Ao sairem correndo, uma delas caiu no chão. A dupla fugiu pela Rua Barão da Boa Esperança em direção ao bairro Vila Rica.

No momento do assalto, clientes abasteciam veículos e ao perceberem a ação sairam correndo. A PM foi chamada no local fez rastreamento, mas não conseguiu prender os suspeitos. Câmeras de segurança gravaram a atuação deles e a polícia tenta identificar os criminosos.

Fonte: Equipe Positiva