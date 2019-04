Pós-Graduação em Gestão de Negócios do IFSuldeMinas recebe palestra da diretora de Marketing da Unincor

A diretora de Marketing da Universidade Vale do Rio Verde (Unincor), Mariana Zonta, ministrou uma palestra nesta terça-feira (9) para os alunos do curso de Pós-Graduação em Gestão de Negócios do Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Avançado de Três Corações. A atividade marcou o encerramento das aulas da disciplina Gestão Estratégica de Marketing, coordenada pela pela Profª Drª Aline Morel.

Mariana Zonta assumiu a diretoria de Marketing da Unincor há cerca de seis meses, após mais de dois anos à frente da área de comunicação do Via Café Garden Shopping, em Varginha. Formada em Relações Públicas pelo Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte, já atuava com eventos desde a infância por influência da família.

Por quase duas horas, a atual diretoria de Marketing da Unincor falou sobre diversos casos de sucesso que marcaram a sua carreira. Disse ainda sobre o papel do marketing pessoal para os futuros gestores de negócios e que os profissionais que querem seguir nesta carreira têm que ficar “antenados” nas tendências do mercado.

“É sempre gratificante poder contribuir positivamente na carreira profissional e na vida das pessoas. Através do convite dos alunos, pude transmitir um pouco da minha experiência profissional, além de demonstrar em casos práticos a aplicabilidade das teorias da área”, explicou Mariana Zonta.

A professora Aline Morel reforçou a importância do intercâmbio entre a universidade e o mercado. “Essa palestra foi uma sugestão dos próprios estudantes e acrescentou muito ao que discutimos durante as aulas. Pudemos verificar como as estratégias são traçadas e os resultados das ações implementadas”, reforçou Aline Morel.

Sobre a Pós-Graduação em Gestão de Negócios

O curso de Pós-Graduação em Gestão de Negócios oferecido pelo Instituto Federal do Sul de Minas no Campus Avançado de Três Corações tem duração de dois anos, com carga horária de 390 horas/aula, e é totalmente gratuito.

O objetivo é formar profissionais com visão generalista e estratégica de negócios empresariais, de modo que os egressos assumam espírito inovador na abertura de novos empreendimentos, no desenvolvimento de negócios existentes ou no gerenciamento das diversas atividades de gestão no mundo organizacional.

Esses profissionais deverão desenvolver capacidades gerenciais, criativas e inovadoras, capazes de utilizar os instrumentos de planejamento, execução, direção e controle das atividades de gestão nos diversos setores da economia.

Mais informações pelo site https://portal.tco.ifsuldeminas.edu.br/.

Fonte: Agnaldo Montesso / Foto: Divulgação