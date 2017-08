Pórtico abandonado na entrada de Poços de Caldas segue sem uso

Quem vai a Poços de Caldas, pelo acesso do estado São Paulo, pela BR-267, vê logo na entrada um pórtico que há pouco tempo ainda tinha o nome da cidade. O local construído em 2000 foi projetado como referência a turistas que chegam ao Sul de Minas.

Mas o pórtico está sem uso, sujo, com pombos no local. Desde que ficou pronto, há 17 anos, a estrutura teve pouca utilidade. Chegou a receber uma sala da Secretaria Municipal de Turismo por alguns meses e é o ponto de recepção de turistas na época do Carnaval.