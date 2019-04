Polo da Moda Íntima de Juruaia se torna um celeiro de oportunidades de trabalho

A cidade mineira tem mais de 200 confecções, que juntas, vendem aproximadamente 1,5 milhão de peças por mês e geram cerca de cinco mil empregos, ou seja, envolve quase 50% da população da cidade

Quem pensa que as oportunidades de trabalho estão concentradas apenas nas grandes capitais, se engana. O Brasil em seus mais de 8 milhões de km2 acolhe os mais variados tipos de negócios, ideias e iniciativas empreendedoras. O brasileiro é conhecido por sua criatividade e são inúmeras as histórias de empresários e empregados, que tiveram carreiras brilhantes, atuando em lugares que muitos poderiam considerar improvável.

Prova disso, é a cidade de Juruaia, no sudoeste de Minas Gerais, localizada a um pouco mais de 300km da capital paulista e cerca de 400km de Belo Horizonte. Um munícipio de 10 mil habitantes, que já há alguns anos detêm o importante status de um dos maiores fabricantes do país e é considerado a capital da lingerie.

A cidade tem mais de 200 confecções, que juntas, vendem aproximadamente 1,5 milhão de peças por mês. Anualmente, são produzidas quase vinte milhões de unidades e o Produto Interno Bruto (PIB) cresce aproximadamente 30% ao ano. O polo da lingerie gera cerca de cinco mil empregos, ou seja, envolve quase 50% da população da cidade.

De acordo com a ACIJU – Associação Comercial e Industrial de Juruaia –, em decorrência da alta demanda, a produção ainda conta com a mão de obra das cidades vizinhas. Cerca de 500 trabalhadores de fora chegam diariamente para trabalhar nas indústrias locais. Algumas empresas foram além, devido à falta de funcionários, e estão investindo no treinando de homens para a confecção de moda íntima.

Atentos a esse mercado promissor, os profissionais da área da moda fazem grande sucesso por lá, principalmente na época da Felinju – Feira de Lingerie de Juruaia. Neste ano, o evento, que está em sua 22ª edição, acontecerá entre os dias 1 e 3 de maio, das 9h às 18h, e em 4 de maio, das 8h às 18h, no Expoju, em Juruaia (MG). Mais informações, acesse: www.felinjujuruaia.com.br.

Na feira há desfiles exclusivos e coletivos, que acontecem todos os dias. É a oportunidade dourada para que esses profissionais mostrem as criações para os mais de mais de 25 mil visitantes e se destaquem no mercado. Muitos são veteranos, outros estão estreando.

É o caso de Val Allans, da Modelle Lingerie. O estilista juruaiense de 25 anos vai estrear a sua marca com um desfilo exclusivo, que trará a seguinte questão: “Qual é o seu sonho?” “Quero provocar essa reflexão nas pessoas para que vejam que através da lingerie, revenda ou outro tipo de contato, elas podem também realizar seus sonhos”, explica o estilista.

O profissional tem um rotina bastante agitada, já que atua na marca própria, além de desenvolver trabalhos para outras empresas da cidade, inclusive, assinando a produção do desfile oficial da Felinju.

Outra profissional de sucesso é a Tania Mara Rezende, da Intima Passion, que está no mercado da moda há mais de 13 anos. Nesta edição vai apresentar a coleção “Templo Sagrado”, que tem como inspiração Machu Pitchu, no Peru.

“Busco inspiração em várias oportunidades, como viagens de pesquisa e birôs de tendência, e apresento as criações em Juruaia”, explica Tânia.

Já Lucia Iório, 49 anos, da Lindelucy, trocou a vida de professora para ingressar no mercado da moda há 25 anos. “Juruaia sempre foi e será promissora. Estamos sempre inovando com peças conceito, como calcinha com GPS, conjunto de lingerie de R$100 mil, corpete em ouro, entre outros”, conta.

Para esta marca atua a estilista Erika Schulz Chaib, de 42 anos, formada em Negócios da Moda pela Universidade Anhembi Morumbi. A profissional assina as coleções, junto com a Lucia Iório, formando uma dupla criativa. “Sou de Campinas e mudei para Guaranésia, cidade próxima a Juruaia, onde atuo há mais de 10 anos e fui muito bem recebida”, lembra a Erika.

Com o tema “Moda que (se) sustenta’ e a ‘Moda que (te) sustenta”, a Felinju é um verdadeiro evento de negócios. Enquanto promove o lançamento exclusivo das coleções Outono/Inverno das marcas de Juruaia, Andradas, Guaxupé, Uberaba, Muriaé, Betim, Nova Resende e Juiz de Fora, fortalece pequenas, médias e grandes empresas do segmento e estimula o crescimento da rede de contatos e atividades comerciais entre fornecedores, fabricantes, revendedores, compradores e muito mais.

O presidente da ACIJU, José Antonio da Silva, lembra que a feira gera oportunidades para os profissionais da moda, além de lojistas e revendedoras independentes, que desejam complementar a renda familiar.

“A moda produzida em Juruaia sustenta a economia na cidade e de toda a cadeia produtiva. Em 2018, a feira movimentou R$20 milhões em negócios e a expectativa é superar este número nesta edição. As empresas de Juruaia querem mostrar o potencial do negócio da lingerie como alternativa para driblar a crise”, explica o presidente da ACIJU.

A Felinju, que é realizada pela ACIJU, acontecerá no Centro de Eventos Expoju, que conta com uma área de 7.000m². O evento contará com um número superior de expositores em relação ao ano passado, quando 66 empresas participaram da feira.

Para se ter uma ideia da importância do evento, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, será o patrono do evento e estará presente na cerimônia de abertura no dia 1 de maio, às 11h. Já no dia 3 de maio, às 13h30, no Expoju, é a vez de Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, participar da Felinjucomo embaixadora do evento.

Serviço:

22ª Felinju

Data: 1 a 3 de maio de 2019, das 9h às 18h, e 4 de maio de 2019, das 8h às 18h

Local: Centro de Evento Expoju (Rua Suzana Gonçalves Salomão, 1.000 – Jd. Novo Horizonte – Juruaia (MG)

Desfiles: Todos os dias às 12h e às 16h.

OBS: A infraestrutura do centro de eventos Expoju conta com um estacionamento exclusivo para ônibus e vans em excursão

Entrada: Gratuita

Contato: (35) 3553-1327

Site: www.felinjujuruaia.com.br

Facebook: www.facebook.com/felinju

