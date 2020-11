Polícia Rodoviária Federal prende casal transportando mais de R$ 2 milhões em pasta base de cocaína em Pouso Alto

Suspeitos alegaram que levariam a droga para São Lourenço.

Durante a madrugada desta segunda-feira (16), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que faziam uma fiscalização no km 744 da BR-354 apreenderam mais de 21 kg de pasta base de cocaína no interior de um veículo VW Virtus com placas do município de Belo Horizonte (MG).

Durante a abordagem, o condutor apresentou nervosismo, o que levou a uma inspeção mais detalhada do veículo, sendo localizado 20 barras de pasta base de cocaína envoltos duplamente em balões de soprar de várias cores dentro do tanque de combustível. Após a pesagem, a droga totalizou aproximadamente 21,5 quilos, equivalendo a um prejuízo de mais de R$ 2,7 milhões ao tráfico de drogas.

O casal disse que alugou o carro, e levaria a mercadoria de São Paulo (SP) para São Lourenço (MG). A ação foi fruto de um trabalho integrado da PRF nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A ocorrência encaminhada para delegacia da Polícia Civil de São Lourenço(MG).

Fonte e foto: Ascom PRF