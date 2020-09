Polícia Rodoviária Federal apreende uma tonelada de maconha em São Gonçalo do Sapucaí

Droga foi localizada no interior do veículo que também transportava mudança residencial.

Redação CSul/Foto destaque: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta segunda-feira (21), cerca de uma tonelada de maconha dentro de um caminhão com placas do Estado do Paraná. O veículo foi abordado na BR-381, em São Gonçalo do Sapucaí.

Segundo a PRF, o caminhão transportava uma mudança residencial, no entanto ao ser questionados, motorista e passageira apresentaram versões diferentes da origem, destino e propriedade do veículo, o que levantou a suspeita dos agentes. Os policiais então, realizaram buscas no interior do veículo, sendo encontrados além de geladeira, fogão, cama, móveis, 1,050 quilos de maconha separados em pacotes.

Drogas eram transportadas em um caminhão baú/Foto: Polícia Rodoviária Federal

O motorista de 57 anos, natural de Pato Branco/PR e a passageira de 35, natural de Jaboticabal/SP foram presos e encaminhados à delegacia. A droga foi apreendida.