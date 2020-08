Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 120 quilos de maconha dentro de ônibus em São Sebastião da Bela Vista

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ônibus seguia de São Paulo para Cararu, em Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde desta segunda-feia (3), 121 quilos de maconha e um quilo de crack em um ônibus em São Sebastião da Bela Vista (MG).

A droga foi encontrada em uma abordagem de rotina na BR-381, a ação contou com a participação de cães farejadores. Durante os procedimentos de vistoria, o cão farejador deu sinal indicativo de presença de drogas em um compartimento na parte dianteira do coletivo. O ônibus de turismo fazia a linha São Paulo (SP) com destino a Caruaru (PE).

A carga foi encontrada armazenada em 178 tabletes de maconha, com quase um quilo cada. O crack estava em um tablete separado. As substâncias estavam acondicionadas em malas.

O motorista do ônibus e todos os passageiros foram encaminhados à delegacia para prestarem depoimentos. A droga foi apreendida

Fonte e foto: Ascom PRF