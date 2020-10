Polícia Rodoviária Federal apreende caminhão de etanol com nota fiscal falsa em São Gonçalo do Sapucaí

Veículo tinha como destino a cidade de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de ontem (8), um bitrem carregado com etanol com nota fiscal falsa em São Gonçalo do Sapucaí (MG). O veículo, com placas do interior do estado do Rio de Janeiro, foi abordado na BR 381 km 805, durante fiscalização de rotina.

O motorista, um homem de 35 anos, declarou que vinha de Charqueada (SP), onde carregou em uma usina de álcool. A nota fiscal apresentava informações em desacordo com a respectiva operação fiscal de venda combustível, caracterizando em tese,

crime fiscal de “inserção de elementos inexatos; fraudar/falsificar documento fiscal”.

O motorista ainda informou que descarregaria a carga em postos de combustíveis em Santo Antônio de Pádua (RJ). O condutor foi encaminhado à delegacia e o veículo apreendido.

Fonte e foto: Polícia Rodoviária Federal