Polícia Rodoviária Federal apreende 50 quilos de maconha em Muzambinho

Forte cheiro da droga chamou atenção dos policiais; produto oriundo de Uberlândia, teria Varginha como destino final.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 50 quilos de maconha escondidas dentro do tanque de combustível de um veículo na noite desta terça-feira (1º). A droga foi encontrada durante fiscalização ao automóvel, BR-146, em Muzambinho.

Durante a ação, o condutor de 35 anos e a passageira, uma adolescente, estavam nervosos. Além disso, o forte odor de maconha exalado do veículo chamou a atenção dos policiais.

Com isso, os agentes realizaram busca no veículo e encontraram 63 tabletes, pesando cerca de 50 kg de maconha. Esses tabletes estavam ocultos dentro do tanque de combustível e forros do veículo.

O condutor disse que droga foi adquirida em Uberlândia (MG) seria levada Varginha (MG).

Diante dos fatos, os autores, a droga apreendida, e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Guaxupé/MG, para as medidas cabíveis.

Fonte e foto: Ascom PRF